Exponen en Cuba imágenes sobre ballet

La Habana.- El XXV Festival Internacional de Ballet de La Habana cede hoy uno de sus escenarios teatrales a diferentes tendencias y estilos de las artes plásticas, patentes en obras de dos artistas cubanos y dos extranjeros.

Varias áreas del Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso acogerán desde este lunes las muestras que permanecerán a disposición del público durante el evento, previsto para celebrarse del 28 de octubre al seis de noviembre.

El fotógrafo norteamericano John Rowe exhibirá Retratos de una Bailarina-Cisne, título bajo el cual compila 20 imágenes de gran formato que le inspiró una interpretación de la primera figura cubana Viengsay Valdés en el clásico El lago de los cisnes.

La artista aparece acompañada del también miembro del Ballet Nacional de Cuba (BNC) Patricio Revé y el cuerpo de baile de esa compañía, además se proyectarán fragmentos de la función correspondiente.

Otra de las exposiciones, con el nombre de Belleza Olvidada, presenta fotografías de bailarines que la hispano-boliviana Pilar Rubí trabajó con la técnica de colodión húmedo, utilizada en el siglo XIX para insertar luego imágenes en objetos antiguos como polveras, cofrecillos aterciopelados y cigarreras.

Mientras, el coreógrafo cubano Alberto Méndez decidió enseñar por primera vez al gran público una selección de pinturas y esculturas que ha creado con diversas técnicas y formatos a la par de su labor danzaria.

Me gustaría que me vieran como un coreógrafo que pinta, no como un pintor, confesó a Prensa Latina el autor de obras imprescindibles en el repertorio del BNC como Rara avis, Muñecos, Vals y Sui-géneris, entre muchas.

Completa el grupo de exposiciones varias piezas de un artista plástico cubano que firma como Josignacio y se basó en algunas obras clásicas del repertorio de la compañía y de su directora general Alicia Alonso, para mediante la técnica del «plastic paint» ofrecer su visión sobre ellas.

Don Quijote, Coppelia, El lago de los cisnes y Giselle, son algunos de los citados, y en versión danzada podrán apreciarse dentro de pocos días como parte de la edición 25 del festival que por primera vez lleva el nombre de Alonso, prima ballerina assoluta cubana. (Prensa Latina)

