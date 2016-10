Sábado, 22 octubre 2016, 08:13 |

Adalys Ray Haynes

adalysr@enet.cu

Las Tunas.- La Empresa Láctea en Las Tunas tiene la dedicación de un personal que labora los 365 días del año.

Un incremento en el acopio de leche apresura durante estos meses a quiénes se encargan de garantizar el yogurt, el queso y otros surtidos. La principal industria láctea, ubicada en las afueras de la ciudad tunera, alberga así el esfuerzo de muchas y muchos.

Uno de ellos, Víctor Manuel Leyva González. Es de los que no quiere jubilarse a pesar de sus 70 años, obrero destacado en el área mantenimiento.

Llegó a la planta, me asegura, hace 52 años, justo el 14 de junio de 1964, a la siete de la mañana y piensa pasar allí su vejez. «Mantenimiento ha sido mi casa y mi escuela. Yo soy ayudante. Hago lo que tenga que hacer y me manden.

Voy con mucho cariño y respeto. No se me puede pedir más», me cuanta Víctor a punto de llorar. «En la edad que tengo no ha faltado la leche a los niños. Hace 52 años éramos 12 trabajadores, y todo estaba organizado».

En el Lácteo de Las Tunas Víctor Manuel Leyva González tendrá siempre una taquilla y el saludo respetuoso de sus compañeros.

Va rápido de un lado a otro. Conoce cada rincón de ese lugar.

Crié a mis dos hijos trabajando aquí. Mi juventud se quedó toda aquí, si se comió (el lácteo), mi juventud que se coma mi vejez, de aquí yo voy para el cementerio. Pero estoy entero».

/YMP/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube