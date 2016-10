Me siento orgulloso de haberlo dado todo

Viernes, 21 octubre 2016, 15:50 |

Gretel Yanet Tamayo Velázquez

gretel@rvictoria.icrt.cu

Las Tunas.- Sin dudas Omar Santiesteban escribió con nombre propio su historia dentro del boxeo cubano. Su historia de vida demuestra que cuando amas el deporte, lo das todo para triunfar.

¿Cómo empiezas en el boxeo?

«Yo estuve un total de 16 años en ese deporte que desde el principio me apasionó. Comencé cuando tenía nueve años y enseguida me captaron para la ESPA de Santiago de Cuba y ya en 1973 el equipo Orientales para un torneo internacional».

¿Cómo recuerdas tu primera medalla de oro?

«Fue algo muy bonito y lo recuerdo siempre. Fue un combate duro como todas las peleas que tuve. Yo siempre he sido más bajito que mi oponente y tenía que pelear mucho».

Tuviste una relación muy estrecha con las Fuerzas Armadas Revolucionarias. ¿Cuánto te ayudó en tu preparación?

«Ya estando en el equipo nacional me llega la orden de pasar el servicio militar. Entonces comencé a pelear por lo militar y por lo civil. Fui en cinco ocasiones el boxeador más destacado de las FAR. Allí me convertí en campeón absoluto».

¿Cómo recuerdas los años en el equipo Cuba?

«Yo llegue al equipo nacional y era el más chiquito y el único blanquito. Allí me ayudó mucho Teófilo Stevenson y José Gómez, quienes también eran tuneros y ahí nos juntamos tres campeones de esta provincia».

Ganaste seis torneos Playa Girón. ¿Qué significó para ti

«Gané mucho fuera de Cuba y también dentro. Ganar el Playa Girón significó ser el mejor e ir a los principales eventos en el mundo».

En 1981 te convertiste en campeón mundial ¿Qué sentiste?

«Eso fue lo más grande y me sentí orgulloso de ser campeón. Esa medalla se la dediqué a mi mamá porque ella es lo más importante para mí».

¿Cuánto te ayudó Alcides Sagarra en tu carrera?

«Alcides es el padre del boxeo cubano. A él le debemos la gloria del boxeo en Cuba».

Cuando te retiraste tenías 227 peleas y de ellas solo 10 derrotas. Al cabo de los años qué te dicen esos números.

«Me siento orgulloso de haberlo dado todo y de que me derrotaran poco».

/DCG/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube