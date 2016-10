Yo siempre salgo al terreno a dar lo mejor

Jueves, 20 octubre 2016, 15:40 |

Las Tunas.- El pelotero tunero Rafael Viñales va teniendo una excelente campaña beisbolera avalada por su ofensiva y buen desempeño en la receptoría.

Durante esta campaña has tenido que asumir el turno de cuarto bate y máscara regular. ¿Cómo te has sentido?

«Desde que empezó el entrenamiento la preparación estuvo dirigida a estar bien durante los 45 juegos y yo me enfoqué entrenarme para dejar que todo fuera saliendo.Yo me concentré en hacerlo bien siempre que me necesite el equipo, no me importa el turno al bate o la posición. Estoy de cuarto bate porque los entrenadores creen que ahí puedo hacerlo bien y además le estoy pegando con fuerza a la pelota. Lo mío es jugar para el equipo».

Tienes excelentes números en el average, las carreras impulsadas y los jonrones. ¿Qué significa para tí?

«Ese es un logro grande. Hace años yo debería estar rindiendo de esta manera para el equipo y estoy preparado para seguir así».

Eres uno de los integrantes del equipo de Orientales para el Juego de las Estrellas.

«Sí, fue una muy buena noticia y este es mi primer Juego de Estrellas. Estoy muy orgulloso y voy a salir a hacerlo bien y a representar a Las Tunas».

