Una muchacha con Voz guajira en Las Tunas

Maira Castro Lora

Las Tunas.- Los días son bien ocupados para Dalía Macayo García, quien es parte del talento aficionado de la provincia de Las Tunas, mientras cursa el onceno grado en el preuniversitario Protesta de Baraguá, del municipio cabecera, y desde el atardecer y la noche se comparten las horas de estudio entre las materias escolares y los ensayos de canto.

Al agraciado físico, la naturaleza le concedió también el don de insertarse muy bien en el género tradicional de la música campesina de Cuba; tanto que ha ido venciendo escalones en el concurso Buscando La Voz guajira, el cual la llevará hasta el certamen nacional en el programa televisivo Palmas y cañas, junto a otro representante tunero.

La Asociación Nacional de Agricultores Pequeños abrió la convocatoria y a ella le pareció no poder asumirlo porque se preparaba para una actividad, «pero la instructora Sayli –cuenta- me dijo que participara, fui a las audiciones y quedé seleccionada en el municipio y la provincia».

Ahora con 16 años lo mismo la pueden ver en la Noche tunera de los sábados que en actividades en distintas instituciones, en la escuela, el barrio y otras organizadas por la Unión de Jóvenes Comunistas, a la cual aspira a ingresar porque la dedicación al estudio y sus demás cualidades constituyen un fuerte aval.

¿Y cuándo comenzó? «Desde los 10 años yo cantaba en los actos de la escuela, y una promotora cultural me escuchó y me dijo que fuera a la Casa de la Décima Juan Cristóbal Nápoles y mi abuela me llevó; aunque se demoró porque decía que me iba a dar pena, y hasta hoy estoy cantando ahí en el proyecto La Monedita del Alma, y en la Casa de la Cultura también».

Solo en el bisabuelo músico, que tocaba el tres, tiene antecedentes en el arte; al cantar se siente bien porque –asegura- «estoy defendiendo la música cubana, que la deberíamos defender todos, por ser la que nos representa en cualquier lugar del mundo».

«Y es lo que yo digo, para escuchar una canción mexicana no van a venir aquí, van a México, o para escuchar un flamenco a España. Cuando vienen a visitarnos quieren escuchar la música campesina que es de nuestras raíces, los vestuarios, lo típico que debemos defender, lo que no debería morir nunca».

Ese convencimiento acompaña a esta muchacha que a partir de los 18 años de edad tendrá la posibilidad de evaluarse como cantante profesional o en otras categorías, si finalmente decide dedicarse a esa manifestación artística, o la entusiasma cualquiera de las opciones a su alcance para cursar una especialidad de las Ciencias o Humanidades.

/YMP/

