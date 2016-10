Inauguran muestra de muñequería en Las Tunas

Miércoles, 19 octubre 2016, 13:11 |

Yanetsy Palomares Pérez

yanetsy@rvictoria.icrt.cu

Las Tunas.- Sonrisas infantiles, poses inocentes y colores vivos invitan al juego desde las creaciones de la artesana María Margarita Pérez Delgado, a través de la exposición «Soñando el tiempo» en la sede de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas (ACAA) en la provincia de Las Tunas.

Hasta el 10 de noviembre estará abierta la muestra que exhibe alrededor de veinte muñecas de distintos tamaños, diseños, rinde homenaje al día de la cultura cubana que se celebrará el próximo 20 de octubre y es constituye un acto de solidaridad con los familiares y las pacientes en el día mundial de lucha contra el cáncer de mama.

«Desde niña a mí me gustó siempre coser, inventar, crear. Mi mamá era modista y desde muy pequeña me contaba que las personas se quedaban sorprendidas por las cosas que yo les hacía a mis muñecas porque pensaban que era ella quien me las elaboraba», confiesa María Margarita rodeada por sus creaciones.

Más de 10 años hace que pertenece al Fondo Cubano de Bienes Culturales y a través de la institución ha comercializado sus obras en plazas de diferentes países y provincias de la isla.

La artesana ha obtenido premios en concursos de la ACAA y es miembro activa del proyecto sociocultural El Callejón de la ceiba, aunque confiesa que le gusta volcarse en sí misma en busca de inspiración para sus muñecas.

Actualmente trabaja con la idea de realizar una serie de animales para una futura expo con la que sorprender al público.

/YMP/

