Cuba es la madre de las revoluciones, afirma Evo Morales

Sábado, 8 octubre 2016

Vallegrande, Bolivia.- Cuba es la madre de todas las revoluciones del mundo en el último medio siglo, afirmó hoy el presidente boliviano, Evo Morales, al inaugurar el Centro Cultural Ernesto Che Guevara, ubicado en esta localidad del oriente del país.

Aprovechamos la oportunidad para expresar nuestro respeto y admiración por el pueblo cubano, expresó el gobernante al agradecer la colaboración de la isla al desarrollo social de esta nación andino-amazónica.

Elogió la labor y dedicación de los algo más de 700 colaboradores de la salud, entre especialistas y personal de enfermería, que labora hasta en las comunidades más apartadas para mejorar la calidad de vida de bolivianas y bolivianos.

Estamos muy agradecidos con los hermanos cubanos que nos ayudan gratuitamente a atender a la gente más necesitada, olvidada, abandonada, expresó.

Quiero rendir homenaje, dijo, a todo el personal de los médicos cubanos y bolivianos que participan en las ferias de salud y asisten de manera gratuita a todos los ciudadanos. (Siento) respeto y admiración por esta gran cooperación incondicional, sin chantaje ni condicionamientos políticos.

El mandatario reconoció el magisterio político del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, a quien conoció a principios de los años 90, cuando era un dirigente sindical en el trópico de Cochabamba.

Cuando era dirigente sindical, fui invitado por Fidel a un evento en La Habana. Después de una intervención de muchas horas, me invitó a una cena y seguimos charlando hasta altas horas de la madrugada, recordó.

Yo quería oírlo hablar de la lucha armada, de dónde se compraban armas para la revolución, pero solo me habló de salud y educación. Ese es Fidel y la Revolución cubana. Me informó de cuántos médicos había en otros continentes, los médicos cubanos trabajando, eso me impresionó, relató Morales.

Señaló que durante su más reciente visita a Cuba -en agosto pasado-, con motivo del cumpleaños del nonagenario líder «no me habló de salud ni educación, ahora me habla de alimentación y de cómo proveer comida para todo el mundo».

Fidel sigue lúcido, pensando en el mundo. Me decía de las potencialidades de nuestra región de la Amazonía. Me habló hasta de los peces del lago Titicaca. Estaba con el canciller David Choquehuanca, quien vive próximo al lago. Sabía de todas las variedades que abundan allí, algunas que nosotros ni conocíamos. Impresionante su conocimiento, agregó Morales.

El jefe de Estado boliviano inauguró este sábado el Centro Cultural Ernesto Che Guevara, durante una ceremonia a la cual asistieron ministros de Cultura de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

La instalación cuenta con un teatro al aire libre, un archivo, salas de proyección de audiovisuales y un espacio para la exposición de artesanías.

Está ubicada cerca del lugar donde encontraron en 1997 los restos del Che y de algunos de sus compañeros de lucha, hechos prisioneros y asesinados tras un combate el ocho de octubre de 1967. (Prensa Latina)

