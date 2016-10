Martes, 4 octubre 2016, 15:22 |

Los Ángeles.-La octogenaria cantante cubana Omara Portuondo se siente hoy muy emocionada por su próximo concierto en LAPhil de esta ciudad, que forma parte de su 85 Tour por Estados Unidos.

Mañana, la intérprete se presentará en el Disney Hall junto al pianista cubano Roberto Fonseca, la clarinetista israelí Anat Cohen y la violinista afroamericana Regina Carter.

Por medio de su cuenta oficial en Facebook, la cantante confesó que a todo su equipo le entusiasma la idea de tocar «nada más y nada menos que en la sede del director artístico Gustavo Dudamel».

Con su habitual repertorio integrado por clásicos de la música tradicional de la isla caribeña, la llamada Novia del Filin regresa así a escenarios de California, donde ya estuvo junto a la agrupación Buena Vista Social Club.

Acompañada de esa orquesta ofreció una breve actuación en la Casa Blanca, en octubre de 2015. Ahora, con su 85 Tour, la diva del Buena Vista Social Club se presentará en Balboa Theater de San Diego el 7 de octubre.

De esa forma concluyen su periplo por California, donde ya actuaron el 1 en el Bing Concert Hall y el 2 en el Rohnert Park Perfomring Arts Center.

Después continuarán su recorrido por el Sanders Theather de Massachusetts (día 12), el Tilles Center For The Performing Arts de Nueva York (14), el New Jersey Performing Arts Center de Nueva Jersey (15) y el Lisner Auditorium de Washington (17), según el programa.

El 19 estarán en Brooklyn Academy of Music, el 21 en el Symphony Center de Chicago, el 23 en Lakewood Civic Auditorium de Ohio y el 24 en Adrenne Arsht Center for the Performing Arts, en Miami.

Recientemente, Portuondo estuvo con su 85 Tour por Europa, junto al prestigioso «cantaor» español Diego El Cigala.

En estos espectáculos, la cantante recorre varios momentos de sus 70 años de carrera musical: su paso por famosos clubes nocturnos y cabarets de La Habana, la pasión por el «filin» y sus más recientes proyectos.

De acuerdo a la agencia musical Montuno, con esa gira la artista también quisiera visitar plazas de América Latina.

La Diva del Buena Vista Social Club cumplió 85 años el 29 de octubre de 2015 inmersa en el Adios Tour, la despedida de esa agrupación que relanzó al mundo los ritmos tradicionales cubanos. (Prensa Latina)

/DCG/

