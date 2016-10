Lunes, 3 octubre 2016, 06:21 |

En el Día del odontólogo en Cuba sobresale en Las Tunas la atención en clínicas dentales.

Las Tunas.- La clínica estomatológica Héroes de Bolivia de esta ciudad es una de las más destacadas en la provincia de Las Tunas con la prestación de servicios de atención primaria y en la secundaria: periodoncia, ortodoncia, prótesis y cirugía maxilofacial, así como una urgencia estomatológica las 24 horas.

Yurima Céspedes Peña, subdirectora de atención primaria en la clínica, explicó que los resultados del primer semestre del año avalaron la institución para convertirse en sede del Acto Provincial por el Día del Odontólogo, que se celebra este tres de octubre.

El servicio estomatológico de la clínica se ofrece también con un sistema de turnos citados y seguimiento a los casos en las diferentes especialidades.

En áreas como prótesis, con un servicio muy demandado por el envejecimiento poblacional de Las Tunas, primero se evalúan los pacientes en la atención primaria por estomatólogos generales integrales y luego pasan a la secundaria con los especialistas.

«Tenemos un colectivo muy unido, solidario y humano de 198 trabajadores, mientras la dirección del centro se proyecta a tomar decisiones fundamentadas en la calidad de la atención al paciente.

«Hemos mejorado estructuralmente y eso facilita las prestaciones del servicio, pero sobre todo se ha perfeccionado la organización, y eso contribuye a lograr calidad».

Jorge Amado Espinosa siempre ha sido paciente de la clínica estomatológica y asegura que ofrecen un servicio con calidad, desde el personal de atención hasta los directivos con los que ha interactuado en algunas ocasiones.

«Yo tuve la suerte de participar voluntariamente cuando se realizó la adaptación estructural a clínica estomatológica, porque antes era una casa de familia.

«Me alegra mucho que después de tantos años se mantenga vital, porque la clínica casi tiene 50 años. Ahora estoy tras las prótesis, pero me he sentido bien atendido».

La vocación de Cacha…

A simple vista es una mujer común, pero quienes la conocen saben que es una profesional especial que ama su trabajo y se desempeña con su mejor brillo.

María Caridad Figueredo Pérez, cariñosamente llamada Cacha, se siente realizada cuando está frente a alumnos, pero aún más cuando tiene la posibilidad de atender a quienes necesitan su ayuda.

«Desde hace 15 años estoy en la docencia y es algo que disfruto. Me gusta fomentar valores en los estudiantes e inculcarles el amor a los pacientes.

«Siempre me motivó esta carrera y fue la única opción que puse en mi boleta de graduación. Hoy ya soy especialista de segundo grado en periodoncia y disfruto mucho mi especialidad.

«Me siento respetada, querida, y eso para mí es una satisfacción».

Usted dirigió servicios estomatológicos

«Parece que vieron en mí actitudes y me desempeñé como subdirectora de la atención primaria en el municipio de Las Tunas y fue una experiencia muy bonita».

¿Quién puede ser un estomatólogo?

«Una persona humanista, responsable, sensible, que pueda garantizar calidad en la atención al paciente».

Sé que Las Tunas tiene novedades en su especialidad, ¿Cuáles son?

«Comenzó el implante de células madres en pacientes con defectos óseos, mientras se mantienen técnicas novedosas como la láser terapia».

¿Qué proyectos tiene la doctora Cacha?

«Seguir en el aula, enseñando a quienes me necesitan, y siempre le digo a mis estudiantes que mientras yo pueda seguir aportándoles los conocimientos que he adquirido durante la vida me voy a mantener entre ellos».

La doctora Cacha ya no solo está orgullosa por sus más de 30 años como profesional de la estomatología, sino porque el futuro de la especialidad que más ama se forja en su hija, quien decidió inspirarse en su ejemplo.

