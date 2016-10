Gladiador cubano Mijaín López listo para Bundesliga alemana

Sábado, 1 octubre 2016, 15:01 |

La Habana.- Listo para encarar con éxito una nueva experiencia en la Bundesliga alemana, se encuentra el gladiador cubano del estilo grecorromano Mijaín López, ganador de tres títulos olímpicos.

López, que conquistó la medalla de oro en la cita estival de Río de Janeiro, en agosto último, declaró a la prensa que desde el actual mes de octubre hasta enero o febrero del próximo año participará en ese torneo de clubes en Alemania.

Para mí sería muy provechoso competir en esa liga porque seguiría mi entrenamiento de una forma más suave y así no estaría en un reposo absoluto, aseguró el laureado luchador oriundo de la provincia de Pinar del Río que, además, atesora en su palmarés cinco coronas en certámenes universales.

Después de asistir a esa fuerte liga, dijo, el colectivo de entrenadores y yo tenemos pensado que lo mejor será que tenga un descanso, para luego decidir si asistiré a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2018, y a los Panamericanos un año después.

Agregó que de no haber ninguna dificultad en su preparación y sentirse como hasta ahora en óptimas condiciones físicas, estaría presente en el Campeonato Mundial de 2019, clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

También se refirió a que ni él ni nadie puede predecir lo que pasará de aquí a cuatro años, por lo que tomará con calma cada una de las decisiones.

Ahora mismo me siento muy bien física y mentalmente, no sufro ninguna lesión, el ánimo sigue estando muy arriba, pero hay que ir sin apuro porque de continuar mi carrera como atleta no es para perder, mi deseo siempre es ganar y quiero dejar esa imagen de victoria, afirmó.

En la lid bajo los cinco aros de Río de Janeiro, Mijaín derrotó 6-0 en la gran final a Riza Kayaalp, de Turquía, que nada pudo hacer para impedir el revés ante uno de los gladiadores más grandes de todos los tiempos.

El destacado luchador de Cuba mostró en esa cita un excelente nivel, como lo demuestra el hecho de que sus oponentes no pudieron marcarle ni un solo punto en cuatro combates, reflejo de su maestría y estirpe deportiva. (Agencia Cubana de Noticias)

