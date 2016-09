Jueves, 29 septiembre 2016, 06:23 |

El Día Mundial del Corazón se celebra hoy en Las Tunas con una atención especializada a ese vital órgano.

Las Tunas.- Belkis Peña Torán ya supera los 60, pero desde hace varios años sufre una cardiopatía isquémica, con angina de pecho, y aunque tuvo un tratamiento, se descuidó y tuvo que regresar al servicio de cardiología del Hospital Provincial Ernesto Guevara, de Las Tunas, en busca de ayuda; hasta ahora, asegura que los resultados son muy halagüeños.

Mientras su corazón no solo está lastimado por la edad y los ajetreos de la vida, en Las Tunas una atención especializada les facilita la posibilidad de estar vivos.

«En el servicio de cardiología de Las Tunas ofrecemos una consulta especializada, donde atendemos varias patologías», explica la doctora Yurina Cruz Fernández, especialista de primer grado en cardiología, y comenta que asisten a los pacientes con cardiopatía isquémica, con problemas a nivel de las válvulas, arritmia y marcapaso.

La doctora precisó «que existe una sala donde ingresan a los pacientes con síndrome coronario agudo y también ofrecen, una vez al mes, consultas de seguimiento y primera atención en los municipios.

«Allí detectan a pacientes con problemas cardiovasculares severos y son remitidos de inmediato a la institución hospitalaria, mientras los casos que requieran intervenciones quirúrgicas u otros procederes más avanzados son atendidos en el Cardiocentro de Santiago de Cuba, adonde pertenece la provincia de Las Tunas.

«El territorio dispone de procedimientos novedosos como el electrocardiograma, ecocardiograma y pruebas como la ergométrica que es diagnóstica y evaluativa de la fuerza y resistencia del paciente».

Sobre las situaciones de salud relacionadas con el corazón, y más notables en la provincia, la cardióloga enfatizó que actualmente incrementa la incidencia de síndromes coronarios agudos en pacientes jóvenes, sobre todo el infarto agudo de miocardio, condicionado por el tabaquismo, alcoholismo, obesidad y otras tendencias.

El temor del silencio eterno…

Manuel Mesa Hidalgo sufrió de pronto un fuerte dolor en el pecho que lo llevó a la terapia intensiva del servicio de cardiología de Las Tunas, y ya en recuperación del evento agradece la especial atención recibida.

Wilfredo Baldoquín vivió igual situación, llegó al infarto, y aunque ya se siente muy bien, reconoce que debe cuidar mejor su presión y la diabetes.

Juana Valdivia tiene 95 años y se siente fuerte, la mente aún permanece bastante clara, pero su corazón necesita desde hace mucho un marcapaso para trabajar mejor.

Está en espera del cambio del marcapaso, y mientras Eunice Gómez Botello, su nuera, la cuida con esmero, Juana confiesa el secreto para vivir tantos años.

«Hay que trabajar, yo he trabajado mucho en mi vida, pero el corazón no me ha acompañado tanto. He sido bien atendida aquí, la verdad, no tengo queja».

Benedicto Ramírez Álvarez también tiene insuficiencia cardiaca desde hace 12 años, con una válvula afectada, pero reconoce que a veces es descuidado, y lo sorprende el resultado de su conducta.

Le acompaña su nieta, y ella sostiene que a estos pacientes hay que apoyarlos mucho con el cuidado de la alimentación, que no hagan esfuerzos físicos, y dar todo por ellos.

Desde el 13 de agosto del 2003 Las Tunas cuenta con un servicio especializado para atender las afecciones relacionadas con el corazón.

Yolexi Fernández Justi, licenciada en enfermería, con nueve años de ejercicio de la profesión, de ellos dos en el servicio de cardiología, asegura que le gusta trabajar en la sala, y más en el área de terapia intensiva, porque labora con pacientes graves y tras dar lo mejor de sí, aprecia el resulta de su empeño.

«Tenemos todas las condiciones en este servicio para trabajar, y yo me siento muy motivada».

Lester Antonio lleva 12 años en la sala de cardiología del Hospital Provincial de Las Tunas, y enfatiza lo hermoso que es recibir el agradecimiento y la sonrisa de un paciente cuando se sana.

«Me fui enamorando de la profesión. Este es un colectivo maravilloso, me siento muy realizado, satisfecho y honrado; creo que si tuviera que reelegir en la vida no dudaría en escoger la enfermería, porque amo lo que hago».

¿Pero tiene Las Tunas un servicio y atención desarrollados para tratar los problemas del corazón?

Mailén Marrero Martínez, residente de cardiología, señala que esta es una especialidad muy bonita, y desde la atención primaria se puede trabajar más para evitar el ingreso de pacientes con las afecciones cardiovasculares.

«Me motivó mucho esta especialidad, porque inicialmente hice medicina general integral, y en el área de salud recibía muchos pacientes con estos problemas. Lográbamos compensarlos en la comunidad, y es muy reconfortante cuando uno le salva la vida a un paciente.

«Recientemente estuvimos en un taller regional sobre ecocardiografía transesofágica, y nos dimos cuenta que aunque la cardiología está muy desarrollada en el mundo, en Cuba ha mejorado, y en intercambio con profesionales, sobre todo de la capital de país, percibimos que en el Hospital Provincial tenemos los equipos adecuados para los exámenes y además alta calificación médica».

Los problemas cardiovasculares se ubican entre las primeras causas de muerte en Cuba y en Las Tunas es notable la tasa de mortalidad por estas situaciones. En el Día Mundial del Corazón la garantía de salud y calidad de uno de los órganos vitales del ser humano está en la conducta cotidiana.

Hoy, 29 de septiembre, se celebra en todo el mundo el Día Mundial del Corazón, con la intención de sensibilizar a la población sobre los problemas cardiovasculares y bajar de esta forma las altas cifras de mortalidad.

El 29 de septiembre del 2000 por primera vez se celebró la fecha en todo el mundo y de forma coordinada entre todos los países.

Las enfermedades cardiovasculares como el infarto del miocardio y el accidente cerebrovascular, cobran la existencia de 17,3 millones de personas al año en el mundo. Muchas de estas muertes son prematuras, ocurriendo antes de los 70 años de vida.

Estos problemas que disipan el sonido de uno de los órganos más valiosos del cuerpo humano, pueden prevenirse actuando sobre factores de riesgo, como el consumo de tabaco, la obesidad, el sedentarismo, la hipertensión arterial, la diabetes, el estrés o el aumento de los lípidos.

