Enredada la situación en fase preliminar del béisbol cubano

Martes, 27 septiembre 2016, 16:30 |

Las Tunas, Cuba.- Luego de concluidos los antepenúltimos duelos del calendario clasificatorio de la temporada nacional de béisbol, caracterizada por una enredada batalla, los Cocodrilos de Matanzas son los únicos con boleto asegurado a postemporada, además de que elevaron su récord de victorias a 34 con las dos obtenidas frente a los Indios de Guántanamo.

La feliz escapada de los Reptiles de Víctor Mesa, que entrarán en solitario a la meta, hace que la pelea por los otros boletos directos a la discusión del título adquiera ribetes sensacionales, sobre todo por la ocurrencia de dos barridas absolutamente inesperadas, las cuales hicieron trizas mi acostumbrado pronóstico: Artemisa y Granma, sobre Ciego de Ávila y Las Tunas.

Significativas y también inesperadas fueron las caídas 1-2 de Villa Clara y Camagüey, de visitantes en Holguín y Cienfuegos. En el caso de los Toros, víctimas de unos Elefantes prácticamente eliminados, puede dar al traste con su mejor campaña de los últimos años y quedarse en el intento de regresar a la vanguardia.

En los otros resultados, los Gallos de Sancti Spíritus, aprovecharon su valla del «José Antonio Huelga» y con tres contundentes «espuelazos», les regalaron el sótano definitivamente a las «suaves brisas de finales del verano» en que se han convertido los supuestos Huracanes de Mayabeque. Y los Piratas de la Isla de la Juventud mantienen sus remotas esperanzas de alcanzar el pelotón, luego de vencer 2-1 a unas Avispas santiagueras en plena retirada.

Cuando quedan dos duelos, más los partidos pendientes por causa del clima, la situación es complicadísima, porque a Ciego de Ávila, la abrupta caída ante Artemisa, le ha costado a pesar de seguir en segundo lugar que se haya alejado a 11 rayas de Matanzas y que se le pegaran, Villa Clara a media, Holguín a una y Granma a una y media; sin contar que Industriales aparece a 2,5 y Las Tunas a tres. ¿Qué les parece?

En mi opinión, los Leñadores, representante de ésta, mi oriental provincia de Las Tunas, tendrá que hacer una hombrada para ganar seis de los ocho choques por celebrar, para después batirse por uno de los dos billetes que ofrecerán las series de comodines. Es difícil, pero no imposible.

Este miércoles comienzan las penúltimas subseries del calendario preliminar en las cuales Pinar del Río recibe a Holguín, Artemisa a Mayabeque, Industriales a Ciego de Ávila, Isla de la Juventud a Cienfuegos, Matanzas a Villa Clara, Sancti Spíritus a Camagüey, Granma a Santiago de Cuba y Guantánamo a Las Tunas.

¿Pronósticos? No me tienten, por favor. Con lo que pasó con el intento de adivinador en los últimos compromisos, lo mejor es quedar a la expectativa y esperar el resultado en el terreno que, por supuesto que no a su «última palabra», porque todos deben saber que ¡no habla!

/DCG/

