Sábado, 17 septiembre 2016, 14:15 |

Quito.- El presidente de Ecuador, Rafael Correa, afirmó que América Latina y el mundo no permitirán un nuevo Plan Cóndor con dictaduras, asesinatos o desapariciones en el continente.

«Yo sostengo que ahora nos estamos enfrentando a otro Plan Cóndor pero América Latina y el mundo entero no tolerarían esas represiones de antaño, esos cuartelazos», aseguró durante el programa semanal Enlace Ciudadano, transmitido desde el Palacio de Carondelet, en esta capital.

Ahora hay congrezasos, hay otras formas de desgastar a los gobiernos progresistas, hacer que pierdan mayorías parlamentarias y desde ahí, con cualquier argumento destituir presidentes, afirmó.

En ese sentido se refirió a la situación que vive Brasil, donde su presidenta constitucional, Dilma Rousseff, fue removida del cargo por el Congreso recientemente, en una acción descrita por muchos como un golpe de estado parlamentario.

Correa reiteró que Rousseff fue electa con más de 50 millones de votos y la destituyeron decenas de senadores, además tremendamente cuestionados, muchos por corrupción.

Son los nuevos golpes blandos, el nuevo Plan Cóndor y no solo son congrezasos, sino también cortezasos, utilizando las cortes, jueces y fiscales con ambiciones políticas, para tratar de bloquear a candidatos de izquierda que saben que les ganan en elecciones, como Luis Inacio Lula da Silva, alertó.

Señaló que hay persecución política contra Lula y Cristina Férnandez (Argentina), lo cual le hicieron a Rousseff y ocurría antes en Ecuador, cuando las Cortes estaban en manos de los socialcristianos.

El gobernante aprovechó el momento para ratificar toda nuestra solidaridad, toda nuestra admiración, todo nuestro cariño, toda nuestra gratitud al exmandatario brasileño por lo que hizo por su país, por América Latina y el mundo entero, a quien ahora también quieren acusar de corrupto y utilizan para ello al poder judicial.

Recordó que el Plan Cóndor se ideó después del golpe de estado de Augusto Pinochet contra el gobierno democrático del presidente de Chile, Salvador Allende, en septiembre de 1973, que causó más de tres mil muertos, desaparecidos, torturados y destrucción de familias.

Primera experiencia en la región y probablemente a nivel mundial que por vía democrática un gobierno socialista llegaba al poder y vino la bota militar y la aplastó sin ninguna consideración, dijo y enfatizó como el tristemente célebre Plan Cóndor surgió para evitar la llegada al poder de otros gobiernos de izquierda en todo el continente.

En ese sentido, alertó a los jóvenes sobre la necesidad de no olvidar la historia, no quedarnos en ese pasado, pero sí aprender para no ser víctimas de los mismos victimarios. (Prensa Latina)

