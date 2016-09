Ponen límite a precios del transporte privado en Las Tunas

Viernes, 16 septiembre 2016, 13:50 |

Las Tunas- ¡Desde el andén saldrá un carro para Jobabo! anuncian por los altavoces de la terminal Ferro-ómnibus de esta ciudad. Algunos pasajeros suben, otros, la mayoría, se quedan atrás, esperando. «Con este son tres los carros que salen y no me puedo ir. Son 10 pesos hasta Las Margaritas», dice Miriam, mientras mira insistente su reloj.

«Estoy aquí desde las ocho y debo estar en la consulta del endocrino antes de las 11 de la mañana, realmente si cojo un carro particular no me alcanza el dinero que llevo», así cuenta esta señora de más de 50 años de edad.

Ante esa realidad con el transporte, las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en la provincia anunciaron que en el territorio se implementarán medidas para regular los precios de los porteadores privados.

«La verdad que el transporte particular no tiene nombre, estoy contenta que se tome esa decisión que ayudará principalmente a los que no tenemos altos ingresos económicos y necesitamos trasladarnos todos los días», comenta la jobabense Justina Lay.

En ese sentido, Ariel Santana Santiesteban miembro del Comité Central del Partido Comunista, y Primer Secretario en Las Tunas, destacó que especialistas de organismos gubernamentales e integrantes de las comisiones de trabajo de la Asamblea Provincial del Poder Popular realizaron un estudio para determinar precios más asequibles para la población.

De igual modo, Santana Santiesteban añadió que para la nueva medida se tuvo en cuenta los precios del combustible, las distancias e igualmente se reorganizarán los sistemas de piquera y las rutas, con el propósito de no afectar a los trabajadores privados que ejercen esa modalidad y al mismo tiempo aliviar la actual situación.

«Yo esperaba esa normativa. Para poder visitar a mi familia en Puerto Padre tenía que pagar veinte pesos la ida y la vuelta, y realmente la cuenta no da», así comenta a Tiempo21 el tunero Esteban Peña.

También dijo «los transportistas ahora no pueden subir los precios del pasaje debido a que las condiciones de obtención del combustible para el ejercicio de la actividad no han tenido cambios que originen la elevación del costo de la transportación».

Lilian González Rodríguez, diputada al Parlamento cubano y Presidenta de la Asamblea Provincial del Poder Popular, explicó que según establece el Reglamento para el ejercicio del trabajo por cuenta propia, los Consejos de la Administración del Poder Popular están facultados para establecer normas específicas para el ejercicio de la actividad de trabajo por cuenta propia en áreas comunes habilitadas al efecto y los itinerarios definidos en las actividades que lo requieran.

Sin embargo, en temas tan sensibles la balanza nunca se inclina para un solo lado. Los choferes de los carros particulares, también opinan.

«Realmente no me alegra esta medida. Ahora me siento contralado en mi propio negocio. ¿Dejarlo? Para nada, tendré que ajustarme a lo que se decida y luego determinaré si sigo con esto», comentó Gustavo, portador privado desde hace 12 años.

Varios porteadores privados como Carlos dicen que si bien están los transportistas que abusan del pueblo con altos precios hay varios que tienen tarifas flexibles.

«La ley hay que cumplirla, si tú cobraste por encima de lo establecido machacando al pueblo está bien que apliquen medidas», manifiesta exaltada Martha, una enfermera que tiene que viajar para la cabecera provincial todos los días desde el municipio de Manatí.

Si miramos la situación con ojos críticos, llegamos a deducir que en tanto mantener un carro o taxi conlleva gastos para mantenerlo en óptimas condiciones técnicas, es inadmisible el maltrato a las personas que necesitan trasladarse.

Ante tales balances y pronósticos, las medidas estudiadas que se pondrán en práctica a partir del primero de octubre próximo mejorará la situación del transporte público en la provincia de Las Tunas.

